В Татарстане по «гаражной амнистии» зарегистрировали около 8 тысяч объектов

В Татарстане зарегистрировали порядка 8 тыс. объектов по «гаражной амнистии», из них 4,1 тыс. — объекты гаражного назначения, 3,8 тыс. — земельные участки. Республика по этому показателю вошла в пятерку лидеров среди российских субъектов.



Среди муниципальных образований Татарстана лидируют Казань (2,1 тыс.), Набережные Челны (2 тыс.), Альметьевский (1,4 тыс.), Чистопольский (737) и Бугульминский (349) районы.

— За время действия «гаражной амнистии» — с 1 сентября 2021 года — ее возможностями воспользовались около 8 тыс. татарстанцев, из них в этом году — уже 1,7 тыс. граждан, — рассказал руководитель Росреестра Татарстана Азат Зяббаров.

Закон о «гаражной амнистии» устанавливает, что до 1 сентября 2026 года гражданин, использующий гараж — объект капитального строительства и возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса РФ, имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на котором он расположен.

С 1 сентября 2021 года по 31 декабря 2022 года Росреестр Татарстана зарегистрировал 6,1 тыс. объектов. По итогам 2022 года Казань заняла первое место по этому показателю.



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Маргарита Головатенко