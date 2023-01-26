«Гаражной амнистией» воспользовались более 6 тысяч татарстанцев

С начала действия закона о «гаражной амнистии» — с 1 сентября 2021 года по 31 декабря 2022 года — Росреестр Татарстана зарегистрировал 6 199 объектов. По этому показателю республика занимает лидирующие места среди других регионов России.

Как рассказали в пресс-службе Росреестра РТ, в Татарстане по количеству зарегистрированных объектов гаражного назначения и земельных участков, расположенных под ними, по итогам 2022 года Казань заняла первое место. В столице Татарстана зарегистрировали 1 313 объектов. Также в лидерах — Набережные Челны, Альметьевский и Чистопольский районы республики.

— В Татарстане зарегистрированы 2 943 земельных участка и 3 256 объектов гаражного назначения. Наше ведомство на регулярной основе продолжает проводить методическую и разъяснительную работу с заявителями, а также органами местного самоуправления. Ожидаем, что татарстанцы будут также активно пользоваться «гаражной амнистией» в течение следующих четырех лет, — отметила заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.

Фото: pxhere.com

В сентябре в Татарстане по «гаражной амнистии» оформили более 3,8 тысячи объектов недвижимости: 2,2 тысячи гаражей и 1,6 тысячи земельных участков. В июле сообщалось, что в республике по «гаражной амнистии» было оформлено 2 993 объекта: 1 231 земельный участок и 1 762 гаража.

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Айрат Назипов