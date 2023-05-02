Стоимость нефти Brent опустилась ниже $77 за баррель

Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $77 за баррель. Это произошло впервые с 27 марта, пишет RT.

По состоянию на 5 часов вечера стоимость нефти Brent снижалась на 3,02%, до $77 за баррель. А июньский фьючерс на нефть марки WTI — на 3,85%, до $72,86 за баррель.

Фото: pxhere.com

На прошлой неделе цена нефти Brent опустилась ниже отметки $79 за баррель. Цена июньского фьючерса WTI снизилась на 1,78% — до $75,70.



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Айрат Назипов