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Цена нефти Brent опустилась ниже $79

17:33, 26.04.2023
Цена нефти Brent опустилась ниже $79
Фото: pixabay.com

Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже отметки $79 за баррель. Это произошло впервые с 31 марта, сообщает RT.

Цена июньского фьючерса WTI снизилась на 1,78% — до $75,70.

Аналитики полагают, что стоимость нефти начала снижаться на фоне опасений возможной рецессии в США.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Напомним, правительство России выступило с поправками к закону «О таможенном тарифе». С июня предлагается рассчитывать экспортные пошлины на нефть Urals, учитывая не только ее цену, но и стоимость эталонной Brent. При этом предлагается ограничить размер скидки на российскую нефть.

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Айрат Назипов
ПромышленностьНефтьЭкономика

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