Цена нефти Brent опустилась ниже $79
Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже отметки $79 за баррель. Это произошло впервые с 31 марта, сообщает RT.
Цена июньского фьючерса WTI снизилась на 1,78% — до $75,70.
Аналитики полагают, что стоимость нефти начала снижаться на фоне опасений возможной рецессии в США.
Напомним, правительство России выступило с поправками к закону «О таможенном тарифе». С июня предлагается рассчитывать экспортные пошлины на нефть Urals, учитывая не только ее цену, но и стоимость эталонной Brent. При этом предлагается ограничить размер скидки на российскую нефть.
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