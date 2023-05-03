Инвентарь для выезда на пикник на майские праздники обойдется примерно в 3 тыс. рублей

Майские праздники традиционно открывают в России сезон шашлыков, рыбалки, пикников и просто отдыха на природе. Эксперты Авито подсчитали, сколько стоят товары для пикника на природе в 2023 году (данные есть в распоряжении «Реального времени»).

Конечно, «символом» майских праздников можно назвать мангал или гриль. Цены на небольшой сборный мангал начинаются от 300 рублей.

Долговечный стационарный вариант обойдется дороже: примерно в 5 700 рублей. Набор шампуров можно купить от 1 500 рублей, а решетки-гриль доступны в разных размерах и ценовых сегментах — как за 300, так и за 3 500 рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Набор термосов и термокружек в среднем обойдется в 1 070 рублей. Раскладной стул на платформе можно приобрести в среднем за 1 730 рублей, а вот стол обойдется чуть дороже — от 2 060 рублей. В последнее время у россиян спросом пользуются и коврики-пенки из теплоизолирующего материала: самые простые модели можно приобрести за 100 рулей, а вот надувные карематы обойдутся в 1 500 и 1800 рублей.

Многие отдыхающие любят майские праздники и за возможность рыбалки: удочка обойдется рыбаку в 2 060 рублей.

Ну а для тех, кто любит поспать на природе, на ресурсе можно приобрести и палатку: базовый одноместный вариант за 1 200 рублей или большие многокомнатные палатки за 9 560 рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Таким образом, «стартовый пакет» на майские праздники обойдется примерно в 3 070 рублей: мангал (300 руб.), шампуры (1 500 руб.), термос (1 070 руб.) и коврик (200 руб.).

В апреле татарстанцам напомнили о запрете приготовления шашлыков и иной пищи на открытом огне на даче и на природе, а также разведения костров, сжигания твердых бытовых отходов, сухой травы и мусора. Запрет действует с 17 апреля по 10 мая. Полный список территорий, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, доступен по ссылке.



Если же вашего населенного пункта или СНТ нет в этом перечне, то допускается приготовление пищи на открытом огне при обязательном соблюдении следующих требований:

расстояние от очага горения до зданий, построек для разведения открытого огня для приготовления пищи в мангалах, жаровнях должно быть не менее 5 м;

зона вокруг мангала до 2 м должна быть очищена от горючих материалов.

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Илина Хакимова