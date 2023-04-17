В МЧС напомнили о запрете приготовления шашлыков и разведении костров

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Татарстанцам напомнили о запрете приготовления шашлыков и иной пищи на открытом огне на даче и на природе, а также разведении костров, сжигании твердых бытовых отходов, сухой травы и мусора, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Запрет действует с 17 апреля по 10 мая. Полный список территорий, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров — здесь.



Если же вашего населенного пункта или СНТ нет в этом перечне, то допускается приготовление пищи на открытом огне при обязательном соблюдении следующих требований:

расстояние от очага горения до зданий, построек для разведения открытого огня для приготовления пищи в мангалах, жаровнях должно быть не менее 5 м;

зона вокруг мангала до 2 м должна быть очищена от горючих материалов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в Татарстане в связи с высокой пожарной опасностью лесов (IV класс) объявлено штормовое предупреждение с 13 по 20 апреля. Главное управление МЧС России по Татарстану напомнило, что в случае возникновения пожара или иного происшествия жители могут в любое время суток позвонить по номеру «112». Звонки с городских и мобильных телефонов бесплатные.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова