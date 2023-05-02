В России выявили первые с начала года случаи заболевания клещевым энцефалитом

В России выявили первые случаи заражения клещевым энцефалитом, с начала года с укусами клещей к медикам обратились более 21,7 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.



Прививку от клещевого энцефалита сделали более 1,7 млн россиян, тогда как за аналогичный период прошлого года привили порядка 1,4 млн.

В этом сезоне планируется вакцинировать более 3,48 млн человек.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным на конец апреля, только в Татарстане с начала эпидемического сезона за медпомощью после присасывания клещей обратились 823 жителя. Показатель составил 22,04 человека на 100 тысяч жителей, что в пять раз выше среднемноголетнего уровня за аналогичный период 2022 года (4,32).

Старший врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Олеся Савельева рассказала, что прививку от клещевого энцефалита стоит делать клинически здоровым людям и детям с 1 года, которые проживают на потенциально опасной территории. К противопоказаниям к прививке относят острые воспалительные, простудные заболевания, обострение хронических заболеваний, аллергические реакции. Терапевт также подчеркнула, что вакцинация защищает около 95% людей. У привитых заболевание протекает легче.



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Маргарита Головатенко