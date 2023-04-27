В Татарстане выросло число обращений к медикам из-за присасывания клещей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С начала эпидемического сезона за медицинской помощью после присасывания клещей обратились 823 жителя Татарстана. Показатель составил 22,04 человека на 100 тысяч жителей, что в пять раз выше среднемноголетнего уровня за аналогичный период 2022 года (4,32).

В республике с начала года проверили 156 клещей, снятых с людей. В 20 из них специалисты нашли возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, сообщает Управление Роспотребнадзора по Татарстану.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Эндемичны по клещевому вирусному энцефалиту в Татарстане 30 муниципалитетов, в том числе Казань и Набережные Челны. В списке также Агрызский, Азнакаевский, Аксубаевский, Актанышский, Алькеевский, Алексеевский, Альметьевский, Бавлинский, Бугульминский, Елабужский, Заинский, Лениногорский, Менделеевский, Мензелинский, Муслюмовский, Нижнекамский, Новошешминский, Нурлатский, Сабинский, Спасский, Тукаевский, Тюлячинский, Чистопольский, Черемшанский, Ютазинский, Высокогорский, Верхнеуслонский и Лаишевский районы. На этих территории пришлось 87,8% от всех зафиксированных присасываний клещами.

На сегодняшний день в Татарстане 385,4 га обработали против клещей. В этом году работы стартовали раньше обычного из-за теплой погоды.

Клещевой сезон в Татарстане в 2023 году начался 6 апреля. Первый укус зарегистрировали 25 марта. В прошлом году это произошло позже — 10 апреля.



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Татьяна Демина