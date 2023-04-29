Врач назвала показания для вакцинации от клещевого энцефалита

Прививку от клещевого энцефалита стоит делать клинически здоровым людям и детям с 1 года, которые проживают на потенциально опасной территории. Об этом рассказала старший врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Олеся Савельева.

По ее словам, перед прививкой необходимо пройти осмотр терапевта или педиатра. Без справки в вакцинации чаще всего отказывают. Савельева сообщила, что к противопоказаниям к прививке относят острые воспалительные, простудные заболевания, обострение хронических заболеваний, аллергические реакции.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Вакцинироваться можно только в учреждениях, имеющих лицензию на этот вид деятельности. Самостоятельное введение вакцины, которая хранилась неправильно и без соблюдения «холодовой цепи», бесполезно, а иногда и опасно, — цитирует специалиста Daily Moscow.

Терапевт также подчеркнула, что вакцинация защищает около 95% людей. У привитых заболевание протекает легче.

С начала эпидемического сезона за медицинской помощью после присасывания клещей обратились 823 жителя Татарстана. Показатель составил 22,04 человека на 100 тысяч жителей, что в пять раз выше среднемноголетнего уровня за аналогичный период 2022 года (4,32).

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Елизавета Пуншева