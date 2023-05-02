В Татарстане полиция с 30 апреля перешла на усиленный режим работы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане полиция в связи с праздничными мероприятиями, посвященными празднованию Победы в Великой Отечественной войне, с 30 апреля перешла на усиленный режим работы. Об этом рассказал заместитель начальника полиции МВД по республике по охране общественного порядка Фяргат Мухаметзянов.

По его прогнозу, составленному с учетом прошлых лет, в этом году праздничные мероприятия 9 мая в Татарстане посетят около 800 тысяч человек.



В Татарстане в преддверии и в День Победы проведут около 200 крупных мероприятий, 35 торжественных маршей. Для этих целей задействуют свыше 120 площадок, уточнил Фяргат Мухаметзянов.

Скриншот трансляции

О том, что в Татарстане особое внимание при проведении мероприятий, посвященных Дню Победы, уделят безопасности, рассказала и вице-премьер республики Лейла Фазлеева. Их участников попросили не брать с собой большие сумки.



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Татьяна Демина