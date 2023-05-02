В Брянской области восстановили прерванное взрывом движение поездов

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В Брянской области восстановили движение поездов на перегоне Унеча — Рассуха, где вчера утром в результате взрыва сошли с рельсов вагоны, сообщается в официальном telegram-канале РЖД.



— В 4.53 мск РЖД открыли движение поездов на перегоне Унеча — Рассуха, нарушенное 1 мая из-за схода подвижного состава в результате незаконного вмешательства в работу железной дороги, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ликвидации последствий участвовали около 300 железнодорожников и три восстановительных поезда, уложено около 100 метров железнодорожного полотна.

Вчера утром на железнодорожных путях в Унечском районе сработало взрывное устройство, в результате чего сошел с рельсов локомотив грузового состава, обошлось без пострадавших. По данным РЖД, с рельсов также сошли семь вагонов грузового поезда.



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Илина Хакимова