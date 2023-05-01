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В Брянской области из-за взрыва сошел с рельсов локомотив грузового состава

11:47, 01.05.2023
В Брянской области из-за взрыва сошел с рельсов локомотив грузового состава
Фото: соцсети

В Брянской области из-за взрыва сошел с рельсов локомотив грузового состава, сообщил губернатор области Александр Богомаз.

— В Унечском районе на 136 км ж/д путей Брянск — Унеча сработало неустановленное взрывное устройство, — сообщил он.

В результате ЧП никто не пострадал. Движение поездов приостановили. На месте работают оперативные службы, сообщает RT.

Сегодня в Ленинградской области подорвали опору ЛЭП. Опору линии передач подорвали 1 мая в 00.01 на территории Сусанинского поселения Гатчинского района. У другой опоры нашли еще одно взрывное устройство. Взрывотехники ликвидировали угрозу подрыва второй опоры. Проводится обследование других опор поврежденной линии.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество

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