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Президент России наградил предприятие из Татарстана знаком «За успехи в труде»

15:12, 01.05.2023
Президент России наградил предприятие из Татарстана знаком «За успехи в труде»
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин наградил почетным знаком «За успехи в труде» пять предприятий, в том числе татарстанское производственное объединение «Завод имени Серго» в Зеленодольске.

Согласно тексту указа, почетного знака также удостоились коллективы Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева и акционерного общества «Красная Звезда» в Москве, Московского метрополитена, а еще Брянского машиностроительного завода.

Награду присудили «за достигнутые высокие показатели в производственной деятельности».

Фото: youtube.com/ГТРК «Пенза»

28 февраля Владимир Путин удостоил государственными наградами шестерых жителей Татарстана. Нескольким жителям присвоили новые звания.

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Маргарита Головатенко
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