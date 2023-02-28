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Владимир Путин наградил шестерых жителей Татарстана

13:20, 28.02.2023
Владимир Путин наградил шестерых жителей Татарстана
Фото: Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин удостоил государственными наградами шестерых жителей Татарстана. Согласно тексту указа, нескольким жителям присвоили новые звания.

Так, почетное звание «Заслуженный деятель науки России» получил директор Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Данис Нургалиев, а звания «Заслуженный работник высшей школы России» удостоился профессор кафедры КНИТУ-КАИ Юрий Евдокимов.

Инженер-конструктор АО «Нижнекамский механический завод» Табриса Салахова получит медаль ордена «За заслуги перед отечеством II степени». Ее коллеги — Фаргат Мансуров (электромонтер), Ревгат Исмагилов (электромеханик) и Раис Фатхутдинов (слесарь-ремонтник) удостоились почетного звания «Заслуженный машиностроитель России». Все они работают на одном предприятии.

Фото: nmz.tatneft.ru

Напомним, Владимир Путин также наградил генерального директора АО «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова орденом Александра Невского. Награда присуждена за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть Татарстан

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