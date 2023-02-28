Владимир Путин наградил шестерых жителей Татарстана

Президент России Владимир Путин удостоил государственными наградами шестерых жителей Татарстана. Согласно тексту указа, нескольким жителям присвоили новые звания.

Так, почетное звание «Заслуженный деятель науки России» получил директор Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Данис Нургалиев, а звания «Заслуженный работник высшей школы России» удостоился профессор кафедры КНИТУ-КАИ Юрий Евдокимов.

Инженер-конструктор АО «Нижнекамский механический завод» Табриса Салахова получит медаль ордена «За заслуги перед отечеством II степени». Ее коллеги — Фаргат Мансуров (электромонтер), Ревгат Исмагилов (электромеханик) и Раис Фатхутдинов (слесарь-ремонтник) удостоились почетного звания «Заслуженный машиностроитель России». Все они работают на одном предприятии.

Фото: nmz.tatneft.ru

Напомним, Владимир Путин также наградил генерального директора АО «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова орденом Александра Невского. Награда присуждена за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

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Айрат Назипов