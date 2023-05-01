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Горячее питание сделали обязательным в российских школах

12:23, 01.05.2023
Горячее питание сделали обязательным в российских школах
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России с 1 мая вступило в силу постановление, согласно которому изменился порядок составления меню для школьников — стало обязательным горячее питание.

Согласно нововведению, подрядчики должны согласовывать меню детского рациона с руководством учебных заведений. Его содержание необходимо уточнять отдельно для каждой возрастной группы школьников.

Компании обязаны согласовывать диетическое питание, если оно необходимо кому-то из учащихся. Горячее питание из меню исключать запрещено.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В январе сообщалось, что в Казани 100% учеников начальных классов охвачены бесплатным горячим питанием. Ученикам доступны четыре комплекса школьного меню на выбор, стоимость которых не увеличивалась с апреля 2021 года.

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Маргарита Головатенко
ОбществоОбразование

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