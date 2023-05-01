За сутки в России выявили 4 242 случая COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

За последние сутки в России выявили 4 242 случая заболевания COVID-19, госпитализированы 364 человека. Всего заболевших — 22 855 451 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.



По данным на 1 мая, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 4 681 пациента. Всего вылечившихся — 22 254 575 человек.

За сутки COVID-19 унес жизнь 31 россиянина. Всего от инфекции скончались 398 336 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

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Маргарита Головатенко