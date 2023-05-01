Автомобили Lada подорожали в среднем на 2%

С 1 мая АвтоВАЗ повысил цены на модели Lada в среднем на 2%, следует из обновленного прайс-листа на официальном сайте автопроизводителя.



Подорожали почти все машины семейства Lada Granta. Так, базовая комплектация Lada Granta теперь стоит от 692 300 тысяч (+2%). Неизменной осталась только стоимость Granta хэтчбэк — 778 500 тысяч.

Это второе повышение цен на Lada в этом году. В прошлый раз стоимость на них повышалась в марте — также в среднем на 2%, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

АвтоВАЗ сообщил, что по итогам февраля в России взлетели продажи автомобилей. Согласно информации компании, за последний зимний месяц было продано 23,4 тысячи пассажирских и коммерческих автомобилей бренда. Данный показатель на 34,2% превышает значения, которые были зафиксированы в январе нынешнего года. Также это на 4,7% больше, чем в феврале 2022-го.



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Маргарита Головатенко