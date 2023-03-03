За февраль резко взлетели продажи АвтоВАЗа — в лидерах Granta и Niva Legend

АвтоВАЗ сообщил, что по итогам февраля в России взлетели продажи автомобилей. Согласно информации компании, за последний зимний месяц было продано 23,4 тысячи пассажирских и коммерческих автомобилей бренда. Данный показатель на 34,2% превышает значения, которые были зафиксированы в январе нынешнего года. Также это на 4,7% больше, в отличии от февраля 2022 года.

Отмечается, что лидером по продажам остается Lada Granta — 16,2 тысячи продаж автомобилей за последний месяц. Данный показатель на 161,4% больше значений, которые компания зафиксировала в феврале 2022 года.

Еще на 83,5% за последний год выросли продажи Lada Niva Legend — продано 2 774 автомобиля. На 65% взлетели продажи Niva Travel — общее количество проданных автомобилей — 3 858.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

13 января в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) рассказали, что показатель месячных продаж легковых автомобилей, по сравнению с декабрем 2021 года, сократился на 50,2%, упав до 64 072 штук. Однако председатель комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев, комментируя данный вопрос, не исключил, что ситуация на авторынке «будет меняться». Он подчеркнул, что «емкость рынка продолжает быть очень высокой, и его потенциал остается высоким» Также эксперт добавил, что санкционное давление, разрыв логистических цепочек и параллельный импорт станут определяющими факторами для развития авторынка России в 2023 году.



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Антон Гаврилов