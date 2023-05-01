Несколько стран ОПЕК+ начали добровольное снижение добычи нефти

Несколько стран — участниц соглашения ОПЕК+ с мая начали добровольно сокращать добычу нефти, эта мера продлится до конца 2023 года. Общий объем снижения производства составит 1,66 млн баррелей в сутки, сообщает ТАСС.



Часть стран ОПЕК+, в том числе Саудовская Аравия, за день до встречи министерского мониторинга альянса 3 апреля неожиданно объявила о добровольном сокращении добычи нефти с мая по конец 2023 года. В заявлении указывалось, что превентивные меры по сокращению добычи нацелены на поддержание стабильности нефтяного рынка.

О дополнительных ограничительных мерах по добыче объявили девять стран ОПЕК+.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

19 апреля замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что ОПЕК приняла решение о сокращении добычи нефти, это можно расценивать как шаг против ограничения цен на российскую нефть.



21 апреля президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Стороны выразили удовлетворение уровнем координации в рамках ОПЕК+.

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Маргарита Головатенко