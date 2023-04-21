Президент России и принц Саудовской Аравии обсудили координацию по ОПЕК+
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Стороны выразили удовлетворение уровнем координации в рамках ОПЕК+, сообщает RT:
— Выражено удовлетворение уровнем координации в рамках ОПЕК+ в целях обеспечения стабильности мирового нефтяного рынка. Обсуждены также перспективы взаимодействия Саудовской Аравии с объединением БРИКС.
Разговор состоялся во инициативе саудовской стороны. Стороны выразили мнениями по обстановке на Ближнем Востоке.
Также президент России поздравил руководство и народ Королевства с праздником Ураза-байрам. В Кремле подчеркнули, что разговор прошел в дружественном ключе и носил конструктивный и содержательный характер.
На этой неделе ОПЕК приняла решение о сокращении добычи нефти. Как заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Панкин, это можно расценивать как шаг против ограничения цен на российскую нефть.
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