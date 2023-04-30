Дин Лижэнь обыграл Яна Непомнящего на тай-брейке и стал первым в истории Китая чемпионом мира по шахматам
Дин Лижэнь победил россиянина Яна Непомнящего в тай-брейке и стал 17-м чемпионом мира по шахматам. Счет составил 2,5:1,5 в финале и игры.
Общий счет в матче — 7:7. Лижэнь стал первым чемпионом мира по шахматам в истории Китая.
27 апреля в 17-й партии матча за шахматную корону гроссмейстеры сыграли вничью.
Ян Непомнящий проиграл представителю Китая Дин Лижэню в 12-й партии матча за мировую корону. Партия завершилась на 38-м ходу.
11-я партия матча завершилась ничьей, как и предшествующие партии — с восьмой по десятую. Партия десятого матча завершилась на 45-м ходу.
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