Дин Лижэнь обыграл Яна Непомнящего на тай-брейке и стал первым в истории Китая чемпионом мира по шахматам

Дин Лижэнь победил россиянина Яна Непомнящего в тай-брейке и стал 17-м чемпионом мира по шахматам. Счет составил 2,5:1,5 в финале и игры.

Общий счет в матче — 7:7. Лижэнь стал первым чемпионом мира по шахматам в истории Китая.

27 апреля в 17-й партии матча за шахматную корону гроссмейстеры сыграли вничью.

Фото: youtube.com/FIDE chess

Ян Непомнящий проиграл представителю Китая Дин Лижэню в 12-й партии матча за мировую корону. Партия завершилась на 38-м ходу.

11-я партия матча завершилась ничьей, как и предшествующие партии — с восьмой по десятую. Партия десятого матча завершилась на 45-м ходу.

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Елизавета Пуншева