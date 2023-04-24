Ян Непомнящий сыграл вничью в 11-й партии матча за шахматную корону

Фото: ruchess.ru/Владимир Барский (архив)

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с представителем КНР Дин Лижэнем в 11-й партии матча за мировую шахматную корону, который проходит в Астане.



Россиянин играл белыми фигурами. Партия завершилась на 39-м ходу. Счет в противостоянии стал 6-5 в пользу Непомнящего. 12-я партия состоится в среду, россиянин будет играть черными.

Сейчас 32-летний россиянин идет с 2795 очками вторым в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), 30-летний Дин Лижэнь — третьим (2788).

Три партии подряд — с восьмой по десятую — заканчивались ничьей. Партия десятого матча завершилась на 45-м ходу.

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Маргарита Головатенко