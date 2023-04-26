Дин Лижэнь обыграл Яна Непомнящего в 12-й партии матча за шахматную корону
Российский шахматист Ян Непомнящий проиграл представителю Китая Дин Лижэню в 12-й партии матча за мировую корону. Партия завершилась на 38-м ходу, счет в противостоянии стал 6:6.
Сейчас 32-летний россиянин идет вторым в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), у него 2 795 очков. У представителя КНР третье место, 2 788 очков.
13-я партия состоится в этот четверг, россиянин будет играть белыми фигурами.
Напомним, 11-я партия матча завершилась ничьей, как и предшествующие партии — с восьмой по десятую. Партия десятого матча завершилась на 45-м ходу.
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