Ян Непомнящий вновь сыграл вничью с Дин Лижэнем
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем в 10-й партии матча за мировую шахматную корону. Об этом сообщает РБК.
Непомнящий играл черными фигурами. Партия завершилась на 45-м ходу.
Матч проходит в Астане. Общий счет составляет 5,5:4,5 в пользу Непомнящего.
11-я партия состоится 24 апреля. Россиянин сыграет белыми фигурами.
21 апреля российский шахматист Ян Непомнящий и представитель из КНР Дин Лижэнь сыграли вничью в девятой партии матча за шахматную корону. С таким же результатом закончилась восьмая партия матча.
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