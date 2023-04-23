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Ян Непомнящий вновь сыграл вничью с Дин Лижэнем

16:39, 23.04.2023
Ян Непомнящий вновь сыграл вничью с Дин Лижэнем
Фото: vk.com/lachesisq

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем в 10-й партии матча за мировую шахматную корону. Об этом сообщает РБК.

Непомнящий играл черными фигурами. Партия завершилась на 45-м ходу.

Матч проходит в Астане. Общий счет составляет 5,5:4,5 в пользу Непомнящего.

Фото: кадр трансляции (архив)

11-я партия состоится 24 апреля. Россиянин сыграет белыми фигурами.

21 апреля российский шахматист Ян Непомнящий и представитель из КНР Дин Лижэнь сыграли вничью в девятой партии матча за шахматную корону. С таким же результатом закончилась восьмая партия матча.

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Елизавета Пуншева
Спорт

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