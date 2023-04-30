Захваченная польскими властями школа при посольстве России в Варшаве возобновит работу в другом здании

Фото: ru.wikipedia.org — посольство России в Польше

Посольство России в Варшаве заявило о готовности исполнять любые решения Москвы после захвата польскими властями здания российской школы, сообщает посол РФ Сергей Андреев.

— Решения принимаются у нас в центре. Как решит наше руководство, так и будет, — ответил он на вопрос ТАСС о возможности разрыва дипломатических отношений.

Дипломат также сообщил, что сотрудники школы при посольстве России занимаются вывозом оборудования из захваченного польскими властями здания. Андреев добавил, что после завершения выходных во вторник будет отправлена нота.

Посол также рассказал, когда школа возобновит свою работу:

— После майских праздников. После Девятого мая. Предстоящая неделя понадобится для вывоза оборудования, имущества школы и ее размещения на новом месте. После того как это все будет организовано, я думаю, с 10 мая занятия будут проходить уже о обычном режиме, — сказал он «РИА Новости».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем telegram-канале сообщила, что Польша на протяжении многих лет нарушает международное право. По ее словам, вызывающие действия в отношении школы при посольстве являются провокацией.

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Илина Хакимова