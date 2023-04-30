Мария Захарова назвала действия Варшавы в отношении школы при посольстве России провокацией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем telegram-канале сообщила, что Польша на протяжении многих лет нарушает международное право. По ее словам, вызывающие действия в отношении школы при посольстве являются провокацией.

— Официальная Варшава много лет нарушает закон: международное право, двусторонние соглашения, внутреннее законодательство. Ведет себя вызывающе и противоправно. Что можно охарактеризовать одним словом — провокация, — написала Захарова.

Фото: ru.wikipedia.org — посольство России в Польше

Напомним, советник-посланник дипмиссии России в Польше Андрей Ордаш заявил, что все находившиеся на территории российской школы при дипломатическом представительстве в Варшаве учителя и сотрудники покинули захваченное здание.

— Учителя и другие сотрудники, проживавшие на территории школы, покинули здание с личными вещами и переехали на другой объект российского дипломатического представительства в Варшаве, — сказал он.

По словам Ордаша, посольство обеспечит продолжение учебного процесса для всех учеников, обучающихся в этой в школе. «Нам дали еще семь дней на вывоз школьного имущества», — отметил он.

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Максим Кокунин