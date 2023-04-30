В Узбекистане признали конституционный референдум состоявшимся, за пять часов явка составила 62%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Референдум по вопросу внесения поправок в Конституцию Узбекистана признали состоявшимся. Явка за пять часов к 11.00 по мск составила 62,24%, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Бахром Кучкаров.

— По состоянию на 13 часов число проголосовавших достигло 12 083 105, что составляет 62,24% от числа внесенных в списки граждан. Эти цифры означают, что ЦИК имеет основания признать референдум состоявшимся, — сказал Кучкаров.

В соответствии с законодательством Узбекистана референдум считается состоявшимся, если в нем примут участие не менее 50% избирателей, внесенных в списки для голосования, отмечает ТАСС.

Действующую конституцию приняли еще в 1992 году, за прошедшее время в основной закон страны вносили поправки 15 раз. В новую редакцию правового акта планируется внести еще 27 статей, таким образом, их общее число увеличивается с 128 до 155, отметим, что вместе с поправками основной закон обновится на 65 процентов.

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Илина Хакимова