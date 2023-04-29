Посольство России в Польше: сотрудники захваченной властями школы покинули здание

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Советник-посланник дипмиссии России в Польше Андрей Ордаш заявил, что все находившиеся на территории российской школы при дипломатическом представительстве в Варшаве учителя и сотрудники покинули захваченное здание. Об этом сообщает ТАСС.

— Учителя и другие сотрудники, проживавшие на территории школы, покинули здание с личными вещами и переехали на другой объект российского дипломатического представительства в Варшаве, — сказал он.

По словам Ордаша, посольство обеспечит продолжение учебного процесса для всех учеников, обучающихся в этой в школе. «Нам дали еще семь дней на вывоз школьного имущества», — отметил он.

Фото: ru.wikipedia.org — посольство России в Польше

Напомним, посольство России в Польше заявит протест польским властям в связи с вторжением и захватом здания школы при дипломатическом представительстве в Варшаве.

— Мы будем заявлять протест польским властям, в центре будет приниматься решение об ответных действиях, — сказал посол Сергей Андреев.

По его словам, действия польских властей по захвату здания российской школы являются противоправными.

— По Венской конвенции дипломатические объекты не могут подвергаться вторжению и захвату. [Польские власти] ссылаются на решения польских судов, мы считаем эти решения противоправными и политизированными. В цивилизованных государствах такие вопросы решаются путем переговоров, — сказал он.

Вместе с этим советник-посланник посольства России в Польше Андрей Ордаш сообщил, что власти Польши дали время до 19.00 по мск сотрудникам учебного учреждения, чтобы покинуть здание.

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Максим Кокунин