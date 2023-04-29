«Ведомости»: в Госдуме обсуждают вопрос о разрешении проводить выборы в период военного положения

В Госдуме обсуждают вопрос внесения поправок в закон о военном положении, позволяющие проводить выборы во время действия такого режима. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на председателя Комитета Госдумы по госстроительству Павла Крашенинникова.

По словам депутата, на данный момент закон не позволяет проводить выборы, если в регионе действует военное положение. Однако осенью в новых регионах страны данные мероприятия все же должны состояться. Именно по этой причине, как отметил Павел Крашенинников, такие изменения необходимо принять.

Издание уточняет, что соответствующие поправки к закону могут быть внесены в Госдуму уже в ближайшее время.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в феврале президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что выборы главы государства в 2024 году пройдут в строгом соответствии с законом. Он заверил, что будут соблюдены все демократические процедуры.

Выборы президента России пройдут весной 2024 года. У действующего главы государства есть право баллотироваться на новый срок.



Информация о том, что Кремль начал подготовку к президентским выборам 2024 года, появилась еще в конце 2021-го. Тогда пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что «подготовка к каждым выборам — это и есть суть ежедневной работы администрации президента и самого президента».

Центральная избирательная комиссия России уже готовится к началу президентской избирательной кампании. Проводится работа по подготовке технической, цифровой, методологической, организационной и кадровой базы.



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Максим Кокунин