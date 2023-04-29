В России за сутки коронавирус выявили у 5 990 человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России коронавирус выявили у 5 990 человек, госпитализированы 920 зараженных. Всего в стране зарегистрировано 22 845 868 случаев COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.

По данным на 29 апреля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 7 186 пациентов. Всего вылечившихся — 22 244 169 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 32 россиян. Всего от инфекции скончался 398 271 человек.

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Максим Кокунин