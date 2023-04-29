«Эту тему нужно держать на контроле»: Рустам Минниханов сообщил о большом количестве жалоб на вывоз мусора

Раис Татарстана Рустам Минниханов на сегодняшнем совещании в Доме правительства заявил, что на данный момент от жителей республики поступает большое количество обращений по несвоевременному вывозу ТКО, несанкционированным свалкам и повышению цен за вывоз мусора.

Он подчеркнул, что «эту тему нужно держать на контроле». Так, по его словам, наибольшее количество обращений поступает от жителей и предпринимателей Казани, Лаишевского, Пестречинского и Кукморского районов.

Рустам Минниханов поручил Министерству строительства, архитектуры и ЖКХ, а также Минэкологии быстро реагировать на все обращения. «Нужно оперативно организовать необходимую работу», — добавил он.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В апреле татарстанцы активно жаловались в «Народный контроль». Число обращений превысило мартовские показатели — более 8 тысяч жалоб против 5,7 тысячи. Интересно, что в зимний период их количество было меньше практически в два раза.

Одной из самых актуальных проблем в обращениях остается вывоз твердых коммунальных отходов. Казанцы негодуют: на Рощинской улице контейнер установили поверх горы мусора. В комментариях к обращению горожане высказали недовольство по поводу ситуации с вывозом отходов в столице Татарстана в целом.



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Максим Кокунин