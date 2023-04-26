В апреле жалобы татарстанцев в «Народный контроль» превысили 8 тысяч обращений

В апреле татарстанцы активно жаловались в «Народный контроль». Число обращений превысило мартовские показатели — более 8 тысяч жалоб против 5,7 тысячи. Интересно, что в зимний период их количество было меньше практически в два раза.

Большинство жалоб касалось обустройства дорог и работы коммунальных служб.

Так, жители комплекса «Притяжение» в Набережных Челнах жалуются на отсутствие как таковых дороги и тротуара, по которым ежедневно ходят тысячи людей. Челнинцы жалуются на «море грязи», которое напоминает дорога. Вдобавок ко всему, без освещения по ней просто невозможно ходить.



Фото: uslugi.tatarstan.ru

В ответ на многочисленные жалобы управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения исполкома Челнов оставило формальный ответ: «Добрый день! Вопрос находится на рассмотрении. Благодарим за обращение».

А жители казанского жилого комплекса «Изумрудный город» просят администрацию района просто оборудовать павильон на остановке «Жилой массив Восточный», сейчас из опознавательных знаков на «остановке» лишь помятое автобусное расписание на столбе.

В очередной раз обращают внимание властей на отсутствие зеленой зоны жители жилого комплекса «Салават купере». Они просят разбить парк или сквер на территории большого пустыря. С заявителем согласились около 350 человек.



Актуальной остается и проблема с вывозом твердых коммунальных отходов. Казанцы негодуют: на Рощинской улице контейнер установили поверх горы мусора. В комментариях к обращению горожане высказали недовольство по поводу ситуации с вывозом отходов в столице Татарстана в целом.

Фото: uslugi.tatarstan.ru

А тем временем, в объекте культурного наследия — дома профессора Карла Фукса буквально рассыпается фасад карниза. Казанцы опасаются, что он находится в ненадлежащем состоянии и может упасть. Однако спустя 5 дней заявка остается без ответа, ее статус: «в работе».



Фото: скриншот uslugi.tatarstan.ru

Еще часть татарстанцев негодует из-за отсутствия или непригодного состояния детских площадок — детям приходится гулять на проезжей части. Также жители жалуются на недостаток льготных медикаментов, обвал стен и невозможность попасть к детскому врачу. Подробности читайте в материале «Реального времени».

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Илина Хакимова