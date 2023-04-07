Рекрутеры Татарстана стали больше интересоваться новыми сотрудниками

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

По данным исследования сервиса hh.ru, Татарстан занимает 8-е место в Приволжском федеральном округе по росту динамики вакансий. Так, по итогам марта в республике было открыто 19% вакансий от их общего количества в ПФО.

Стоит отметить, что в марте этого года открыли на 18% больше вакансий, чем за аналогичный период 2022 года.

В большей степени количество вакансий выросло в сфере инсталляций и туризма (+61%), туризма и гостеприимства (+50%). Также на 45% вырос спрос на административный персонал, на 43% на персонал для спортивных центров и фитнес-клубов. Еще рекрутеры стали больше интересоваться специалистами по маркетингу, рекламе и связям с общественностью.



Фото: pxhere.com

Самая востребованная среди работодателей сфера «продажи». На нее приходится 38% вакансий от общего объема рынка труда в Татарстане. По 15% от всех вакансий — это рабочий персонал и специалисты по строительству и недвижимости.

Напомним, в прошлом месяце стало известно, что по итогам февраля в Казани на 19%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос спрос на персонал, выполняющий административные функции. Еще аналитики выяснили, что на 29% по итогам последнего зимнего месяца увеличилось предложение для администраторов городских ресторанов.

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Антон Гаврилов