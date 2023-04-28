Россия снова выступила с критикой в адрес Словакии

Министерство иностранных дел России обвинило Братиславу в срыве участия российских экспертов в учебном курсе Подготовительной комиссии (ПК) Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ). Региональный вводный учебный курс стартовал в Словакии еще 24 апреля.

В мероприятии планировалось участие четырех российских специалистов, которые своевременно обратились для оформления необходимых въездных документов в консульские учреждения соседних со Словакией стран. Но всем экспертам из России в оформлении виз было отказано.

— Между Словакией и ПК ОДВЗЯИ действует двустороннее соглашение, по которому словацкая сторона обязуется оказывать все необходимое содействие в проведении на своей территории подобных курсов и семинаров, включая своевременную выдачу всем участникам виз, а также обеспечение им доступа к месту проведения мероприятий, — отметили в министерстве.

Фото: commons.wikimedia.org

В МИДе назвали действия Братиславы «недружественной, политически мотивированной акцией и грубым нарушением обязательств перед ПК ОДВЗЯИ».

Месяц назад Россия обвинила Словакию в нарушении правил реэкспорта оружия. В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству сообщили, что передача Словакией самолетов МиГ-29 Украине является грубым нарушением ее международных обязательств по реэкспорту вооружений российского производства.



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Айрат Назипов