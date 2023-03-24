Россия обвинила Словакию в нарушении правил реэкспорта оружия
В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству сообщили, что передача Словакией самолетов МиГ-29 Украине является грубым нарушением ее международных обязательств по реэкспорту вооружений российского производства. Об этом пишет ТАСС.
В ведомстве отметили, что в соглашении между правительствами России и Словакии о военно-техническом сотрудничестве от 29 апреля 1997 года зафиксировано, что «каждая из договаривающихся сторон не будет без письменного согласия другой договаривающейся стороны продавать или передавать третьим странам вооружение и военную технику».
В службе заявили, что расценивают действия Словакии как «недружественный акт против России, направленный на разрушение двусторонних отношений».
Неделю назад Словакия согласилась передать Украине самолеты Миг-29. Взамен этой техники Братислава хочет получить американские F-16.
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