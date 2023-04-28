Президент России рассказал о росте доходов населения

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин заявил, что реальные доходы граждан хоть и скромно, но начали расти. Об этом глава государства сказал, выступая перед Советом законодателей Российской Федерации при Федеральном собрании России, пишет RT.

— Слава богу, и реальные доходы граждан начали расти — пока скромно, но все-таки. Посмотрите на прогнозы тех же международных организаций по росту российской экономики. Там все более-менее стабильно у нас, — подметил российский лидер.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

По прогнозам премьер-министра России Михаила Мишустина, увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5% с 1 января 2024 года позволит увеличить зарплаты 4,8 млн россиян. Он напомнил, что в России с июня прошлого года дважды подняли прожиточный минимум. По словам министра, это позволило сохранить доходы 15 миллионов человек.

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Айрат Назипов