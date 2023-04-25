Увеличение МРОТ затронет 4,8 млн россиян

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5% с 1 января 2024 года позволит увеличить зарплаты 4,8 млн россиян. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

— С начала этого года он вырос и составляет 16 242 рубля. Более того, с 1 января следующего года по поручению главы государства мы проиндексируем его еще раз, но уже на 18,5%, что повысит зарплату 4,8 миллиона наших граждан, — рассказал он.

Еще он напомнил, что в России с июня прошлого года дважды подняли прожиточный минимум. По словам министра, это позволило сохранить доходы 15 миллионов человек.

Фото: realnoevremya.ru

В ходе оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил о повышении минимального размера оплаты труда. С 1 января 2024 года он вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов