«Татнефть» переименовала шинный завод Nokian Tyres в Ленобласти в «Айкон Тайерс»

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»

Бывший завод ушедшего из России финского производителя шин Nokian Tyres — ООО «Нокиан Тайерс» в Ленинградской области переименован в ООО «Айкон Тайерс», сообщает «Интерфакс».



Название сменила и торговая компания «Нокиан Шина» — теперь она называется «Айкон Шина».

Завод в Ленобласти с новым владельцем будет выпускать шины под брендом Ikon Tyres («Айкон Тайерс»). По условиям лицензионного соглашения, перешедшее в собственность татарстанской нефтяной компании предприятие должно перестать использовать все товарные знаки и наименования, принадлежащие Nokian Tyres, это не касается только бренда Nordman.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В феврале этого года правительственная комиссия России по контролю за иностранными инвестициями одобрила покупку «Татнефтью» российских активов Nokian Tyres. Финская компания получила от ПАО «Татнефть» €285 млн евро за свой шинный бизнес в РФ. В марте стало известно, что компании, купленные у финской Nokian Tyres, скоро переименуют.

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Маргарита Головатенко