Купленные «Татнефтью» у Nokian Tyres шинные компании переименуют

Компании, купленные «Татнефтью» у финской Nokian Tyres, скоро переименуют, сообщает «Татнефть».



Компания завершила процедуру приобретения российского шинного бизнеса у Nokian Tyres. Как следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), 24 марта «Татнефть» стала владельцем доли 100% в ООО «Нокиан Тайрес» и OOO «Хакка инвест». 100% в ООО «Нокиан шина» перешли во владение татарской нефтекомпании 29 марта.

В феврале этого года правительственная комиссия России по контролю за иностранными инвестициями одобрила покупку «Татнефтью» российских активов Nokian Tyres.

Nokian Tyres получила от ПАО «Татнефть» €285 млн евро за свой шинный бизнес в РФ. После завершения сделки «деятельность Nokian Tyres в России прекратится». Окончательные итоги сделки отразят в отчете за I квартал 2023 года, его представят 25 апреля.

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Маргарита Головатенко