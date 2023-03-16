Nokian Tyres получила от «Татнефти» 285 млн евро за шинный бизнес в России

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Nokian Tyres получила от ПАО «Татнефть» 285 млн евро за свой шинный бизнес в РФ, проинформировала финская компания.



Сделка будет завершена после регистрационных формальностей. После этого «деятельность Nokian Tyres в России прекратится». Как отметил президент Nokian Tyres Юкки Моисио, процесс выхода был долгим, однако в компании довольны тем, что находятся на завершающей стадии.

Окончательные итоги сделки отразят в отчете за первый квартал 2023 года, его представят 25 апреля.

Nokian Tyres анонсировала уход с российского рынка летом прошлого года. В октябре стало известно, что она продаст активы в РФ «Татнефти».

Фото: wikipedia.org

В феврале этого года правительственная комиссия России по контролю за иностранными инвестициями одобрила покупку «Татнефтью» российских активов Nokian Tyres. Цена, утвержденная правительственной комиссией России, составит €286 млн. Ожидалось, что первоначальная цена сделки, объявленная 28 октября 2022 года, составит около €400 миллионов.

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Маргарита Головатенко