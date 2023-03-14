«Татнефти» разрешили приобрести активы финского производителя шин Nokian Tyres

Правительственная комиссия России по контролю за иностранными инвестициями одобрила покупку «Татнефтью» российских активов Nokian Tyres. Об этом сообщает ТАСС.

— Согласно постановлению правительственной комиссии РФ, общая допустимая цена сделки, определенная комиссией, составляет 23,05 млрд рублей. Будет применяться фактический обменный курс рубля/евро, установленный Центральным банком России на день платежа, — отмечается в сообщении комиссии.

Цена, утвержденная правительственной комиссией России, составит €286 млн. Ожидалось, что первоначальная цена сделки, объявленная 28 октября 2022 года, составит около €400 млн.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

О продаже Nokian Tyres бизнеса «Татнефти» стало известно в конце октября. «Татнефть» выпускала шины под брендом Kama Tyres, но после введения санкций ЕС против шинных предприятий нефтекомпания продала бизнес «Татнефтехиминвест-холдингу». Но это не значило, что «Татнефть» выходит из бизнеса. СМИ сообщали, что структуры претендовали на покупку шинного завода финского производителя Nokian Tyres в Ленинградской области.

В начале декабря «Реальное время» выяснило, что финская компания — производитель шин хочет найти регионального представителя в Казани. Кандидат должен отвечать на только за Татарстан, но и за соседнюю Чувашию.

В начале февраля ФАС удовлетворила ходатайства ПАО «Татнефть» о приобретении ряда юрлиц у финского производителя шин Nokian Tyres. В ведомстве одобрили три ходатайства ПАО «Татнефть» о приобретении долей в уставных капиталах ООО «Нокиан Тайерс», ООО «Хакка Инвест» и ООО «Нокиан Шина» в размере 100% у компании Nokian Tyres.

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Айрат Назипов