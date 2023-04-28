В России увеличили налоговые вычеты по расходам граждан на образование

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении налоговых вычетов по расходам граждан на образование.



Согласно новым нормам, в целях поддержки семей максимальный размер вычета по расходам на обучение ребенка увеличивается более чем в два раза — с 50 до 110 тысяч рублей.

Также увеличивается размер налогового вычета по расходам на собственное обучение и лечение (в том числе и членов семьи), а еще на покупку лекарств. Предельная сумма расходов на эти цели, с которой можно будет получить налоговый вычет, повышается со 120 до 150 тысяч рублей.

Фото: kremlin.ru

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, направленный на увеличение налоговых вычетов по расходам граждан на образование, лечение, покупку лекарств и на стимулирование производства высокотехнологичного оборудования, 19 апреля.

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Маргарита Головатенко