В администрации Пестречинского района Татарстана считают, что стена дома в Куюках обрушилась из-за ветра

Фото: кадр виедо/ТНВ

В администрации Пестречинского района Татарстана прокомментировали обрушение стены строящегося типового дома в Куюках. Как пояснил руководитель исполкома района Вадим Никитин, обрушение могло произойти из-за ветра, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ:



— По предварительной оценке это произошло в силу ветрового воздействия. Кирпичная часть обрушилась, тем самым произошло разваливание, — сказал Никитин.

Прораб подрядной организации «Жилстрой» Александр Курбанцев рассказал, что все было как положено — с утра проверялись раствор и армирование кладки.

Сейчас на участке только битый кирпич и обломки каркаса. Когда возобновятся работы, пока неизвестно.

Стена строящегося дома в Куюках обрушилась накануне. В результате происшествия травму ноги получил рабочий. Прокуратура Пестречинского района Татарстана организовала проверку, следственные органы возбудили уголовное дело.



В ГУ МЧС России по Татарстану после проверки сообщали, что под завалами, образовавшимися в результате обрушения стены строящегося дома в Куюках, нет людей.



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Маргарита Головатенко