Bloomberg: отказавшиеся от российской нефти азиатские НПЗ перестали получать прибыль
Азиатские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), которые отказались от российской нефти из-за санкций, практически перестали получать прибыль от переработки ближневосточной нефти. Об этом пишет Bloomberg.
В материале уточняется, что такие предприятия обдумывают планы по сокращению производства
При этом заводы, которые продолжают закупать российскую нефть, наоборот, оказываются в выигрыше.
В начале месяца сообщалось, что цены на российскую нефть и топливо растут для покупателей в Азии. Это связано с тем, что на них увеличивается спрос из Китая и Индии. Как отмечают трейдеры, повышенный интерес со стороны китайских государственных и крупных частных нефтеперерабатывающих заводов привел к тому, что сырье из России стали покупать по более высоким ценам.
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