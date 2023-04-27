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Bloomberg: отказавшиеся от российской нефти азиатские НПЗ перестали получать прибыль

20:59, 27.04.2023
Bloomberg: отказавшиеся от российской нефти азиатские НПЗ перестали получать прибыль
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Азиатские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), которые отказались от российской нефти из-за санкций, практически перестали получать прибыль от переработки ближневосточной нефти. Об этом пишет Bloomberg.

В материале уточняется, что такие предприятия обдумывают планы по сокращению производства

При этом заводы, которые продолжают закупать российскую нефть, наоборот, оказываются в выигрыше.

Фото: commons.wikimedia.org

В начале месяца сообщалось, что цены на российскую нефть и топливо растут для покупателей в Азии. Это связано с тем, что на них увеличивается спрос из Китая и Индии. Как отмечают трейдеры, повышенный интерес со стороны китайских государственных и крупных частных нефтеперерабатывающих заводов привел к тому, что сырье из России стали покупать по более высоким ценам.

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Айрат Назипов
ПромышленностьНефть

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