Bloomberg сообщил о подорожании российской нефти из-за роста покупателей в Азии

Цены на российскую нефть и топливо растут для покупателей в Азии. Это связано с тем, что на них увеличивается спрос из Китая и Индии, сообщает Bloomberg.

Как отмечают трейдеры, повышенный интерес со стороны китайских государственных и крупных частных нефтеперерабатывающих заводов привел к тому, что сырье из России стали покупать по более высоким ценам.

Авторы отмечают, что пул компаний, желающих импортировать дешевую нефть от производителя ОПЕК+, вырос, так как все больше покупателей перестают опасаться западных санкций.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным Reuters, США своими действиями подрывают мировое господство доллара в торговле нефтью. Это связано с тем, что большинство сделок России и Индии заключаются в других валютах.

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Айрат Назипов