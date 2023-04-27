Кабмин Татарстана установил порядок и условия патронажа над взрослыми дееспособными людьми

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Власти Татарстана утвердили Положение о порядке и условиях установления патронажа над совершеннолетними дееспособными гражданами в Татарстане. Документ подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

По задумке, это постановление было создано в целях защиты прав и законных интересов совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять свои права и обязанности.

Под патронажем подразумевается добровольная и неоплачиваемая помощь совершеннолетнему дееспособному татарстанцу. Ее может оказывать специальный помощник.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Чтобы им стать необходимо быть совершеннолетним и гражданином России. Также у кандидата должно быть жилье в городе или в районе. Еще у него не должно быть работы или учебы. Подбор и учет в кандидаты в помощники ведет территориальный орган соцзащиты.

В 2021 году «Реальное время» писало, что Татарстан столкнулся с проблемой брошенных детьми пожилых людей. Подробнее о проблеме можно прочитать в большом материале «Реального времени».

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Айрат Назипов