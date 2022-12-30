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Владимир Путин выразил соболезнования президенту Бразилии после смерти Пеле

13:29, 30.12.2022
Владимир Путин выразил соболезнования президенту Бразилии после смерти Пеле
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Бразилии Жаиру Болсонаро по поводу смерти легендарного футболиста Эдсона Арантиса ду Насимента, более известного как Пеле. Об этом сообщает его пресс-служба.

— Эдсон Арантес до Нассименто был выдающимся сыном бразильского народа. Благодаря его таланту, уникальному мастерству, красивой, завораживающей игре футбол стал любимым видом спорта для миллионов людей во всем мире, в том числе в России, — сказано в сообщении.

В телеграмме Путин написал, что он лично общался с Пеле, и отметил, что сохранит «самые светлые воспоминания о нем».

Фото: commons.wikimedia.org

Также глава государства попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким легендарного Пеле, а также всем гражданам Бразилии.

Напомним, Пеле скончался накануне в возрасте 82 лет. Трехкратный чемпион мира по футболу боролся с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Он прошел курс химиотерапии, но его организм перестал на нее реагировать, в связи с чем ему оказывалась паллиативная помощь. По словам дочерей экс-футболиста, их отец попал в больницу из-за легочной инфекции, вызванной перенесенным коронавирусом.

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Айрат Назипов
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