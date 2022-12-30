Владимир Путин выразил соболезнования президенту Бразилии после смерти Пеле

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Бразилии Жаиру Болсонаро по поводу смерти легендарного футболиста Эдсона Арантиса ду Насимента, более известного как Пеле. Об этом сообщает его пресс-служба.

— Эдсон Арантес до Нассименто был выдающимся сыном бразильского народа. Благодаря его таланту, уникальному мастерству, красивой, завораживающей игре футбол стал любимым видом спорта для миллионов людей во всем мире, в том числе в России, — сказано в сообщении.

В телеграмме Путин написал, что он лично общался с Пеле, и отметил, что сохранит «самые светлые воспоминания о нем».

Фото: commons.wikimedia.org

Также глава государства попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким легендарного Пеле, а также всем гражданам Бразилии.

Напомним, Пеле скончался накануне в возрасте 82 лет. Трехкратный чемпион мира по футболу боролся с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Он прошел курс химиотерапии, но его организм перестал на нее реагировать, в связи с чем ему оказывалась паллиативная помощь. По словам дочерей экс-футболиста, их отец попал в больницу из-за легочной инфекции, вызванной перенесенным коронавирусом.

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Айрат Назипов