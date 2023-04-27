UD Group начинает брокеридж бизнес-центра класса А на ул. Сибгата Хакима
Один из актуальных форматов недвижимости сейчас — многофункциональные комплексы. В Казани этот формат реализует UD Group. Совместно с компанией Унистрой девелопер создает проект UNO на ул. Сибгата Хакима, в котором будут квартиры, детский сад, торговая галерея и бизнес-центр класса А.
Для Казани характерен дефицит качественных офисных пространств. По итогам 2022 года вакансия в бизнес-центрах класса А составила 1,8%. Среди причин не только недостаток объектов, но и повышенный спрос.
Бизнес-центр класса А должен быть оснащен самым современным инженерным оборудованием, построен с применением энергоэффективных материалов и технологий, должен иметь систему безопасности и контроля доступа с возможностью круглосуточно находиться в офисе. Также А-класс предполагает комфортный микроклимат, автоматизированную систему отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха. Отличительной особенностью являются высокие потолки — не менее 3,3 м, и техническое обслуживание объекта с применением компьютеризированных систем.
Бизнес-центр в проекте UNO относится к классу А. Помимо перечисленных выше характеристик, его преимущество — расположение в деловом центре Казани, на ул. Сибгата Хакима. Оздоровительная, спортивная, рекреационная инфраструктура создадут для будущих резидентов особую среду, повышающую продуктивность. Все решения максимально ориентированы на клиентов: просторный холл с зоной ресепшен, высокие потолки — 3,6 м, четыре скоростных лифта. В стилобатной части есть отдельная парковка на 164 автомобиля, для владельцев электрокаров будут установлены зарядные станции.
Особое внимание при проектировании уделялось планировке офисных пространств. Они создаются вокруг потребностей сотрудников. Панорамное остекление и глубина офиса не более 8 метров обеспечивают хорошую инсоляцию, что неизменно сказывается на самочувствии и настроении сотрудников. В совокупности с впечатляющими видами это не только привлекает, но и стимулирует эффективную работу. Арендаторы могут выбрать офис в соответствии со спецификой бизнеса, здесь будут офисы разных площадей и форматов: от 18 кв. м — для небольших команд или самозанятых, до целого этажа в формате open-space площадью 700 кв. м.
Микс функций, предусмотренный концепцией проекта, и уже существующие рядом объекты обеспечат удовлетворение высоких запросов резидентов, включая проведение досуга, отдыха и самореализации.
Бизнес-центр находится в активной стадии строительства, на конец апреля завершены монолитные работы на уровне 6-го этажа. Арендопригодная площадь объекта — 7,9 тыс. кв. м. Открытие планируется до конца 2024 года.
UD Group приступает к сбору заявок от потенциальных резидентов. Индивидуальные запросы и пожелания можно направлять менеджеру проекта Замалиеву Рамису на электронную почту rh.zamaliev@ud-group.com или по телефону +7 987 216-99-77.
UD Group создает пространства возможностей. Для тех, кто меняет мир.Недвижимость Татарстан
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