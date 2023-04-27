UD Group начинает брокеридж бизнес-центра класса А на ул. Сибгата Хакима

Фото: предоставлено UD Group

Один из актуальных форматов недвижимости сейчас — многофункциональные комплексы. В Казани этот формат реализует UD Group. Совместно с компанией Унистрой девелопер создает проект UNO на ул. Сибгата Хакима, в котором будут квартиры, детский сад, торговая галерея и бизнес-центр класса А.

Для Казани характерен дефицит качественных офисных пространств. По итогам 2022 года вакансия в бизнес-центрах класса А составила 1,8%. Среди причин не только недостаток объектов, но и повышенный спрос.

Бизнес-центр класса А должен быть оснащен самым современным инженерным оборудованием, построен с применением энергоэффективных материалов и технологий, должен иметь систему безопасности и контроля доступа с возможностью круглосуточно находиться в офисе. Также А-класс предполагает комфортный микроклимат, автоматизированную систему отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха. Отличительной особенностью являются высокие потолки — не менее 3,3 м, и техническое обслуживание объекта с применением компьютеризированных систем.

Бизнес-центр в проекте UNO относится к классу А. Помимо перечисленных выше характеристик, его преимущество — расположение в деловом центре Казани, на ул. Сибгата Хакима. Оздоровительная, спортивная, рекреационная инфраструктура создадут для будущих резидентов особую среду, повышающую продуктивность. Все решения максимально ориентированы на клиентов: просторный холл с зоной ресепшен, высокие потолки — 3,6 м, четыре скоростных лифта. В стилобатной части есть отдельная парковка на 164 автомобиля, для владельцев электрокаров будут установлены зарядные станции.

Фото предоставлено UD Group. Реклама. ООО «ЮД Групп»

Особое внимание при проектировании уделялось планировке офисных пространств. Они создаются вокруг потребностей сотрудников. Панорамное остекление и глубина офиса не более 8 метров обеспечивают хорошую инсоляцию, что неизменно сказывается на самочувствии и настроении сотрудников. В совокупности с впечатляющими видами это не только привлекает, но и стимулирует эффективную работу. Арендаторы могут выбрать офис в соответствии со спецификой бизнеса, здесь будут офисы разных площадей и форматов: от 18 кв. м — для небольших команд или самозанятых, до целого этажа в формате open-space площадью 700 кв. м.

Микс функций, предусмотренный концепцией проекта, и уже существующие рядом объекты обеспечат удовлетворение высоких запросов резидентов, включая проведение досуга, отдыха и самореализации.

Бизнес-центр находится в активной стадии строительства, на конец апреля завершены монолитные работы на уровне 6-го этажа. Арендопригодная площадь объекта — 7,9 тыс. кв. м. Открытие планируется до конца 2024 года.

UD Group приступает к сбору заявок от потенциальных резидентов. Индивидуальные запросы и пожелания можно направлять менеджеру проекта Замалиеву Рамису на электронную почту rh.zamaliev@ud-group.com или по телефону +7 987 216-99-77.

UD Group создает пространства возможностей. Для тех, кто меняет мир.