Власти Казани предписали снести семь самовольно установленных торговых объектов
Власти Казани опубликовали новый список самовольно установленных и незаконно размещенных объектов, подлежащих демонтажу. Собственников большинства из них установить не удалось.
Согласно распоряжению заместителя руководителя исполкома Казани Ильдара Шакирова, демонтажу подлежат следующие объекты:
- торговый объект по ул. Магистральной, вблизи дома №77 к.6;
- торговый павильон по ул. Октябрьской, вблизи дома №107;
- торговый объект по ул. Киевской, кад. №16:50:000000:35795;
- торговый объект по ул. Татарстан, вблизи дома №52;
- торговый павильон по ул. Восстания, вблизи дома №87;
- автофургон по ул. Пионерской, вблизи дома №84;
- торговый объект по ул. Р. Зорге, вблизи дома №75.
Демонтировать перечисленные объекты собственники должны до 1 мая. Если они не выполнят требования властей, постройки снесут в принудительном порядке в срок со 2 мая по 30 июля.
Неделю назад власти Казани опубликовали постановление о сносе бани по Мамадышскому тракту, вблизи дома №34а, и павильона шиномонтажа по ул. Дорожной, кад. №16:50:250542:29. В списке также автофургон по ул. Павлюхина, вблизи дома №100.
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