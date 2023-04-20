В Казани снесут самовольно установленные бани и павильон шиномонтажа

Фото: realnoevremya.ru/Гуландам Фатхуллина (архив)

Власти Казани опубликовали очередной перечень самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества, подлежащих сносу. В списке бани по Мамадышскому тракту, вблизи дома №34а, и павильон шиномонтажа по ул. Дорожной, кад. №16:50:250542:29.

Демонтажу, согласно распоряжению заместителя руководителя исполкома Казани Ильдара Шакирова, подлежат также следующие объекты:



торговый объект по ул. Университетской, вблизи дома №9;



два торговых павильона по ул. Дорожной, кад. №16:50:250542:29;

автофургон по ул. Павлюхина, вблизи дома №100;

торговый павильон по ул. Карбышева, вблизи дома №13.

Их собственников казанским властям установить не удалось. Требования по демонтажу владельцы должны выполнить до 24 апреля. В противном случае объекты снесут в принудительном порядке и переместят их на базу хранения по ул. Фатыха Амирхана, 48.

Фото: realnoevremya.ru/Гуландам Фатхуллина (архив)

Неделю назад власти Казани выпустили документы о демонтаже киосков по продаже воды и торговых павильонов. В списке была также нежилая кирпичная самовольная постройка по ул. Короленко, вблизи дома №48.



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Татьяна Демина