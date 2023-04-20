Новости общества

03:02 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани снесут самовольно установленные бани и павильон шиномонтажа

09:54, 20.04.2023
В Казани снесут самовольно установленные бани и павильон шиномонтажа
Фото: realnoevremya.ru/Гуландам Фатхуллина (архив)

Власти Казани опубликовали очередной перечень самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества, подлежащих сносу. В списке бани по Мамадышскому тракту, вблизи дома №34а, и павильон шиномонтажа по ул. Дорожной, кад. №16:50:250542:29.

Демонтажу, согласно распоряжению заместителя руководителя исполкома Казани Ильдара Шакирова, подлежат также следующие объекты:

  • торговый объект по ул. Университетской, вблизи дома №9;
  • два торговых павильона по ул. Дорожной, кад. №16:50:250542:29;
  • автофургон по ул. Павлюхина, вблизи дома №100;
  • торговый павильон по ул. Карбышева, вблизи дома №13.

Их собственников казанским властям установить не удалось. Требования по демонтажу владельцы должны выполнить до 24 апреля. В противном случае объекты снесут в принудительном порядке и переместят их на базу хранения по ул. Фатыха Амирхана, 48.

Фото: realnoevremya.ru/Гуландам Фатхуллина (архив)

Неделю назад власти Казани выпустили документы о демонтаже киосков по продаже воды и торговых павильонов. В списке была также нежилая кирпичная самовольная постройка по ул. Короленко, вблизи дома №48.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также